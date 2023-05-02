Yozgatlı vatandaşların sabırsızlıkla “Çıksa da yesek” diye beklediği fakat yüksek fiyatlardan ötürü el uzatamadığı erik fiyatları sonunda düştü.

BEKLENEN FİYATLAR GÖRÜLDÜ

Bir hafta önce tezgâhlarda 150 liraya satılırken şimdi ise 20-50 liradan satışa sunulan yaz meyvesi fiyatları sonunda sevenlerin yüzünü güldürdü.

Enflasyon artışından dolayı yükselen fiyatlar ev ekonomisini zorlarken meyve ve sebze fiyatları da cep yakıyor. Vatandaş yemek istediğine göre değil alabileceğine göre alışveriş yapıyor.

Ev ekonomisini düşünerek hareket ettiklerini söyleyen Yozgatlı vatandaşlar yaz meyvesi olan eriğin fiyatlarının düşmesini de sabırsızlıkla bekliyordu.

Geçen haftalarda çok yüksek fiyata satılan eriğin kilosu 20 ila 50 liradan satılmaya başladı.

Tezgâhlarda yer bulan eriğin iki türü satışa sunuluyor. Papaz ve can eriği olarak ayrılan erik çeşitlerinin fiyatları ise türe göre değişiklik gösteriyor. Papaz eriği 40-50 liradan satılırken can eriği ise 20 liradan alıcı buluyor.

ERİK TEZGÂHLARDAKİ YERİNİ ALDI

İlkbaharın gelmesiyle birlikte artan fiyatlarıyla gündeme gelen yeşil erik tezgâhlardaki yerini almaya başladı.

İlk hasadından itibaren erik, satışa çıkan fiyatlarıyla vatandaşların cebini yaktı. Satışına başlandığı günlerde altın fiyatlarına yaklaşan yeşil eriğin, hasadın artmaya başlaması ile birlikte bir nebzede olsa fiyatların da düşüşler görülmeye başlandı. İlk hasadın çıktığı zamanlarda fiyatların altın fiyatlarıyla yarıştığını söyleyen Yozgatlı satıcılar, “Eriğin ilk çıktığı zamanlarda fiyatları çok yüksekti. Yeni çıkan ürünlerde hasat henüz yeni başladığı ve ürün azlığından dolayı fiyatların yüksek olduğunu düşünüyorum. Artık yaz mevsimi başlangıcıyla fiyatlarda düşüşler olmaya başladı. Erik tezgâhlardaki yerini aldı. Fiyatlar istenen derece de düşmemiş olsa da, şuan ki erik fiyatlarının ilk fiyatlardan daha uygun olduğunu dile getirerek, hasat artıkça fiyatlar da düşüşler olacağını” ifadelerini kullandı.

“ÜRETİMLE ALAKALI”

Yaz aylarının yaklaşmasıyla birçok yaz meyvesi pazarda yerini aldı. Yaz meyvelerinden olan erik de tezgâhlardaki yerini aldı ve alıcılarını bekliyor.

Fiyatlardaki düşüş hakkında bilgi verem pazar esnafı ürünün üretiminin çoğalmasıyla birlikte kilosunun düştüğünü söyledi.

Pazar esnafı, "Bir hafta önce 150 liradan satılıyordu. Şimdi 20-50 lira arasında fiyatlarla satılıyor. Vatandaşlar alıyorlar 10-20 liralık alan var, 1-2 kilo alan var. Genelde insanlar tadımlık alıyor" ifadelerini kullandı.

TEZGÂHLARI SÜSLÜYOR

Yozgat’ta bulunan manav ve pazar tezgâhları yeşil eriklerle süslenmeye başladı.

İlk çıktığı dönemde fiyatı altınla yarışan eriğin fiyatında düşüş yaşadığı gözlendi. Fiyatların düştüğünü gören vatandaşlar tarafından ise eriğe yoğun ilgi gösteriyor. Zekiye Doğan/Melike Aslı Arslan