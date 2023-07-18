İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerince yapılan açıklamada, “E-devlet üzerinden sorgulama yaparak hangi okula kaydınızın düştüğünü görebilirsiniz” denildi.

Yetkililerce yapılan açıklamanın tamamında, “Milli Eğitim Bakanlığı, ana sınıfı, ilkokul 1’inci sınıf ve ortaokul 5’inci sınıf öğrencileri için e-kayıt sonuçlarının e-devlette açıklandığını duyurdu. 2023-2024 eğitim öğretim yılında ana sınıfı, ilkokul 1’inci sınıf ve ortaokul 5’inci sınıf öğrencileri için e-kayıt sonuçları e-devlet Kapısı'nda ‘Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Okulları Adrese Göre Kayıt Okulu Sorgulama (e-kayıt)’ hizmeti üzerinden erişime açıldı. Veliler, çocuklarının yerleştirildiği okulu e-devlet sistemi üzerinden öğrenebilecek” ifadelerine yer verildi.

https://www.turkiye.gov.tr/milli-egitim-ilkogretim-okullari-adrese-gore-kayit-okulu-sorgulama-e-kayit?fbclid=IwAR34Sbga3Z5flg2Wbz8NKPBBCkeKwLm9YmxMro6jp4Fd_oOogpkyr0OukPM

Melike Aslı Arslan