Sınavın tamamlanması ile birlikte öğrenciler ve velilerin en büyük merek konusu sonuçların açıklanacağı tarih oldu.

1 milyon 44 bin 846 öğrencinin başvurduğu sınav, 785 yurt içi ve 2 yurt dışı sınav merkezinde 3 bin 590 okul ve 55 bin 475 salonda gerçekleşti.

Yozgat’ta ise Pazar günü 33 okulda gerçekleşen sınavda 7 bin 242 öğrenci ter döktü.

Tek oturum halinde 120 dakika gerçekleşen sınavda öğrenciler çoktan seçmeli 100 soruya cevap verdi.

Milli Eğitim Bakanlığı sınav sonuçlarının, 22 Eylül Cuma günü "www.meb.gov.tr" internet adresinde ilan edileceğini duyurdu.