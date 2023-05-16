Yeniden Refah Partisi Yozgat Şube Başkanı Nihat Kayhan, “14 Mayıs 2023 de yapılan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçim sonuçları ülkemize milletimize hayırlı olsun” dedi.

Kayhan yaptığı açıklamada; “ Şehrimizde, Milletvekilliği ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinde sandık başına giderek, oylamaya katılan her bir vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Yeniden Refah Partisi Yozgat Milletvekili adayı Nihat Kayhan olarak, seçilmem için sizlerden oy istedim. Göstermiş olduğunuz ilgi ve alakadan dolayı sizlere teşekkür ediyorum. Yozgat ilimizde küçümsenmeyecek bir oy oranına ulaştık. Yeterlimi tatbiki değil. Bizler makam ve mevki sahibi olmak için değil, Vekil olma sevdası hiç değiliz. Bizim sevdamız, Dini mübine, sizlere ve ülkemize olan sevdamızdandır. İnsanda var olan değerler, bütünüyle kuracağı medeniyete yansır. Medeniyetin niteliği aynı zamanda onu kuran insanların da niteliğini gösterir. Milli görüşçüler olarak diyoruz ki? Korku ile medeniyet kurulamaz. "İhtiyaç medeniyetin üstadıdır." Kendimize ve davamıza açıklayacak kelimelerimiz yoksa eğer, hayatı anlamak da zorlaşıyor. Önemli olmaya değil, değerli olmaya dair yolculuk içindeyiz. Ey vefakâr Yozgat halkı, sen omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın. Yeni bir dünya düzeni için, Büyük Türkiye için Yeniden refah Partisi” ifadelerini kullandı. Yasin Nazım Kayhan