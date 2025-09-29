Pandemi geride kalsa da Kovid-19 etkisini sürdürmeye devam ediyor. Havaların soğuması ve kapalı alanlarda geçirilen sürenin artmasıyla birlikte virüs yeniden gündeme geldi. Uzmanlar, sonbahar aylarında Kovid-19 vakalarında belirgin bir artış yaşandığını ve özellikle toplu taşıma, alışveriş merkezleri gibi kalabalık yerlerde bulaşma riskinin yükseldiğini vurguluyor.

Grip Sandığınız Koronavirüs Olabilir

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Vuslat Boşnak, son dönemde polikliniğe başvuran hastalarda Kovid-19 vakalarının arttığını belirtti. Ancak birçok kişinin hastalığı grip ya da soğuk algınlığıyla karıştırdığını ifade eden Boşnak, şu uyarıyı yaptı:

“Özellikle bu aylarda kapalı alanlarda virüs çok daha hızlı yayılıyor. Halkın çoğu hastalığı hafif geçirdiği için test yaptırmadan evine dönüyor. Bu da virüsün fark edilmeden daha fazla kişiye bulaşmasına yol açıyor.”

Maskeyi Gündem’den Düşürmeyin

Boşnak, yaklaşan kışla birlikte maske ve hijyenin yeniden önem kazandığını dile getirerek, “Ateş, halsizlik, boğaz ağrısı gibi belirtilerle gelen hastalar test yaptırmaktan kaçınıyor. Bu da toplumda sessiz bir yayılımın artmasına neden oluyor. Özellikle yaşlılar ve kronik hastalığı olanlar için ciddi risk söz konusu” dedi.

Önlemleri Unutmayın, Uygulayın

Doç. Dr. Boşnak, Kovid-19’un tamamen kaybolmadığının altını çizerek, “Aşı, maske, hijyen ve mesafe gibi pandemi döneminde öğrendiğimiz temel önlemleri unutmamalıyız. Bu alışkanlıkların devam etmesi toplum sağlığı açısından büyük önem taşıyor.” ifadelerini kullandı.