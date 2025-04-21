19 Nisan 2025 Cumartesi günü Kevser Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Aslançayır Mahallesi’ndeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

Genç yaşta vefat eden Alican İkiz’in ölümü, ailesi, yakın çevresi ve ilçede tanınan birçok isim tarafından üzüntüyle karşılandı. Cenaze törenine aile bireylerinin yanı sıra Belediye Başkanı Murat İkiz, eğitim camiasından temsilciler, dostları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

ALİCAN İKİZ KİMDİR?

Yeni Mahalle sakinlerinden olan Alican İkiz, Altınbaşak Un’un sahibi Dursun İkiz’in oğludur. Aynı zamanda Havza Belediye Başkanı Murat İkiz’in yeğeni, Hacı Ali İkiz’in torunu ve Mehmet Öngel 25 Mayıs Ortaokulu Müdürü Hüseyin Yavuz’un damadıdır. 2016–2020 yılları arasında Kutlubey Okulları Lise Kampüsü’nde eğitim gören İkiz, çevresinde duyarlı ve saygılı kişiliğiyle tanınıyordu.

Sanat camiasıyla da ilişkisi bulunan İkiz, yazar Hasan Dikmen’in “Kanlı Sel” adlı eserine destek olmuş, yazar tarafından “yalnızca bir destekçi değil, yol arkadaşım” sözleriyle anılmıştı.

RESMÎ AÇIKLAMA YAPILMADI

Alican İkiz’in vefat nedeni hakkında kamuoyuna yapılmış resmî bir açıklama bulunmuyor. Ailenin mahremiyeti gözetilerek detay verilmediği değerlendiriliyor.

KURUMLARDAN VE YAKINLARINDAN TAZİYE MESAJLARI

Kutlubey Okulları tarafından yapılan açıklamada, “Alican, saygısı ve çalışkanlığıyla tanınan bir öğrencimizdi. Vefatı bizleri derinden üzmüştür” ifadelerine yer verildi. Belediye Başkanı Murat İkiz ise yaptığı paylaşımda, yeğeninin kaybının kendisi ve ailesi için büyük bir acı olduğunu belirtti.

ANISINI YAŞATMAK İÇİN PROJE PLANLANIYOR

Alican İkiz’in anısını yaşatmak adına ailesi ve yakın çevresi tarafından bir burs fonu ya da eğitim destek projesi oluşturulması yönünde planlamalar yapıldığı öğrenildi.