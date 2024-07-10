Geçtiğimiz yıl yenilenmesi gereken eski tip ehliyetlerin kullanım süresi 2024'e ertelenmişti. Ancak, bu yıl sonu itibarıyla tüm ehliyetlerin yenilenmesini zorunlu kılan bakanlık, eski tip ehliyetlerin yeni versiyonuna çevrilmesi için 15 TL'lik bir bedel belirledi.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden alınacak randevu ile dakikalar içinde gerçekleştirilebilecek bu işlem için dikkatli olmak önem taşıyor.

Ehliyetlerini yeniletmeyen ve trafikte araç kullanmaya devam eden sürücülere 12.978 TL gibi yüksek bir para cezası uygulanacak. İhlal tespit edildikten sonra trafik polisleri, eski tip ehliyetlere el koyarak tekrarlanmasını engellemeyi hedefliyor.

Ehliyet yenileme işlemi için sürücülerin belirli belgeleri hazırlaması ve randevu alması gerekiyor. Gerekli belgeler arasında kimlik kartı veya pasaport, güncel biometrik fotoğraf, geçerli sağlık raporu, mevcut ehliyet, adli sicil kaydı ve yenileme ücreti olan 15 TL bulunuyor. Sürücüler, belgeleri tamamlayarak nüfus müdürlüklerine başvurarak ehliyetlerini yenileyebilirler.

31 Aralık 2024 tarihinden sonra eski tip ehliyetlerini yenilemeyerek trafiğe çıkanlara uygulanacak ceza miktarının artması bekleniyor. Bu nedenle sürücülerin zamanında işlemlerini tamamlamaları önem arz ediyor.