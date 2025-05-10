Yozgat İl Tarım ve Orman Müdürü Ömer Şentürk, köylerdeki her yaştan sahipli köpeklerin mikroçip takılarak kayıt altına alınması çalışmalarının 31 Aralık 2025 tarihine kadar devam edeceğini duyurdu.

İl Müdürü Şentürk, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun 28. maddesi gereği, her yaştan sahipli köpeklerin kimliklendirilerek kayıt altına alınması gerektiğini söyledi.

Şentürk, bu yükümlülüğü yerine getirmeyen hayvan sahiplerine 8 bin 306 lira idari para cezası uygulanacağını, sahipli hayvanlarını terk edenlere ise 86 bin 358 lira ceza verileceğini ifade etti.

Yozgat İl Tarım ve Orman Müdürü Ömer Şentürk, köpek sahiplerinin mikroçip, pasaport ve kuduz aşı bedeli olarak 210 lira yatırarak, dilekçe (beyanname) ile başvuruda bulunmalarını gerektiğini açıkladı. Başvurusu yapılmış hayvanlar için İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü veteriner hekimlerine yardımcı olunması, hayvanların bağlanarak uygulama esnasında kontrol altında tutulması gerektiğini vurgulayan Şentürk, ayrıca köylerde ve mahallelerde köpeklerin serbest bırakılmaması ve terk edilmemesi gerektiğini, aksi takdirde adli ve idari yönden mağduriyet yaşanabileceğini söyledi.

Türk Ceza Kanunu'nun 177. maddesine göre, gözetime altındaki hayvanı başkalarının hayatı veya sağlığı bakımından tehlikeli bir şekilde serbest bırakan veya bu hayvanların kontrol altına alınmasında ihmal gösteren kişilere altı aya kadar hapis veya adli para cezası uygulanacağı kaydedildi.