Mücadele, büyük bir heyecana sahne olurken, Yozgat ekibi son dakikalarda yaşanan talihsizlikle 38-37’lik skorla rakibine mağlup oldu.

İLK YARIDA ÜSTÜNLÜK

Karşılaşma, her iki takımın da kontrollü bir oyun sergilemesiyle başladı. Yozgat ASH, maçın ilk yarısında iyi bir performans göstererek devreyi 19-18 önde kapatmayı başardı. Taraftarlarının yoğun desteğiyle moral bulan kırmızı-siyahlı ekip, özellikle hücumda etkili bir oyun ortaya koydu. Kaleci ve savunma oyuncuları da, Artvin'in ataklarına karşı önemli kurtarışlar yaparak takımlarını önde tutmaya çalıştı.

SON DAKİKA DRAMASI

İkinci yarıda Artvin 7 Mart SK, oyunda dengeyi sağlamak için daha etkili oyun sergilemeye başladı. Yozgat ASH Kadın Hentbol Takımı, maçın son dakikalarında kaybettiği bir atakla karşılaşmanın kaderini belirledi. Artvin, son saniyelerde bulduğu golle maçı 38-37 kazanarak galip gelen taraf oldu.

“TAKIMIMIZ GÜÇLÜ BİR KADROYA SAHİP”

Yozgat ASH Kadın Hentbol Takımı Kulüp Başkanı Sevda Şahin ise maç öncesinde yaptığı açıklamada, “Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler Spor Kulübü olarak, ilk kez Türkiye Hentbol Federasyonu Kadınlar 1. Ligi’nde mücadele veriyoruz. Takımımız güçlü bir kadroya sahipti, yeni dönemde yaptığımız transferlerle daha da güçlendik. Valiliğimize, İl Müdürlüğümüze, tribünleri dolduran taraftarımıza ve bize destek olan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

TARAFTAR DESTEĞİ

Karşılaşma Yozgat’taki hentbol severlerin yoğun ilgisiyle oynandı. Taraftarlar, takımlarını yalnız bırakmayarak maç boyunca coşkuyla destek verdiler.

SEZONUN İLK MAÇINDA PUAN YOK

Yozgat ASH Kadın Hentbol Takımı, sezonun ilk maçından puansız ayrıldı. Ancak takımın, yeni transferlerle güçlenmesi ve antrenmanlarına hız kesmeden devam etmesi bekleniyor. Önümüzdeki maçlarda daha iyi performans sergilemek için çalışmalara hız verileceği belirtildi.

Yozgat ASH Kadın Hentbol Takımı, yeni sezonda başarı hedefiyle yola devam ediyor ve önümüzdeki karşılaşmalarda taraftarlarının desteğiyle daha iyi sonuçlar almak için mücadele edecek.