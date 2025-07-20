Tarım ve Orman Bakanlığı, “Türk Gıda Kodeksi Yumurta Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ”i Resmi Gazete’de yayımlayarak yürürlüğe koydu. Yeni düzenlemeler, Avrupa Birliği (AB) mevzuatındaki güncellemeler ve Türkiye’nin ihtiyaçları doğrultusunda şekillendirildi.

"Son Tüketim Tarihi" Kaldırıldı

Yumurtalarda yer alan “son tüketim tarihi” ifadesi, israfın önüne geçilmesi amacıyla “tavsiye edilen tüketim tarihi” olarak değiştirildi. Bu değişiklik, tüketicilerin ürünleri daha bilinçli değerlendirmesini ve gereksiz atık oluşumunu önlemeyi amaçlıyor.

Sofralık Yumurtada Raf Ömrü 28 Güne Çıkarıldı

Düzenlemeyle sofralık yumurtaların, üretim tarihinden itibaren tüketiciye ulaşma süresi 21 günden 28 güne çıkarıldı. Ancak bu sürenin sonunda ürünler sofralık olarak satışa sunulamayacak.

Yeni Zorunluluklar Geldi

"Ekstra taze" ibaresiyle piyasaya sunulan yumurtaların, yumurtlamadan sonraki 4 gün içinde sınıflandırılması, işaretlenmesi ve paketlenmesi zorunlu hale geldi. Yumurtlamadan sonraki 10 gün içinde bu işlemleri tamamlanmayan ürünler sofralık olarak piyasaya verilemeyecek, sadece yumurta ürünleri üretiminde kullanılabilecek.

Tebliğe Yeni Tanımlar Eklendi

AB mevzuatına uyum sağlanması adına “yumurta ürünü” tanımı netleştirildi. Ayrıca, yumurtanın tazeliğini belirlemede kullanılan “hava boşluğu” kavramı da ilk kez mevzuata dahil edildi.

B Sınıfı Yumurta Sadece Gıda Sanayisine Gidecek

B sınıfı yumurtaların sadece gıda sanayisinde değerlendirilmesi gerektiği vurgulanarak önceki ifadedeki belirsizlik giderildi. Yeni düzenleme ile “B sınıfı yumurta gıda sanayisine gönderilir ve kullanılır” ifadesi kullanılmaya başlandı.

"Free Range" Tanımı Anlaşılır Hale Geldi

Tüketici ve işletmelerin doğru bilgiye ulaşması için “free range (açık dolaşıma erişim) yetiştiricilik” ifadesi, “açık dolaşım alanına erişim (free range) yetiştiricilik” şeklinde yeniden düzenlendi.

İşletmelere 2025 Sonuna Kadar Uyum Süresi

Yeni kurallara geçiş için mevcut yumurta üretim ve satış işletmelerine 31 Aralık 2025’e kadar uyum süresi tanındı. Bu sürede gerekli hazırlıkların tamamlanması gerekiyor.

Bakanlıktan Güvenilir Gıda Vurgusu

Tarım ve Orman Bakanlığı, güvenli gıda arzının sürdürülebilirliği için Türk Gıda Kodeksi kapsamında mevzuat çalışmalarına kararlılıkla devam edeceğini belirtti.