Divriği Belediyesi, ilçede faaliyet gösteren BİM marketi şubesini, son tüketim tarihi geçmiş ürün sattığı gerekçesiyle bir gün süreyle kapattı.

Sivas’ın Divriği ilçesinde fahiş fiyat, etiket ve son tüketim tarihi geçmiş ürün denetimlerini sürdüren Divriği Belediyesi zabıta ekipleri, BİM marketi şubesinde son tüketim tarihi geçmiş yufkalar tespit etti. Tespit tutanak altın alınarak market şubesi bir gün süreyle kapatıldı. İlçede denetimlerin aralıksız süreceği belirtildi.