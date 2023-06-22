Diyanet İşleri Başkanlığı 2023 Yılı Hac Organizasyonu ile kutsal topraklara gidecek hacı adaylarına yönelik düzenlenen programda İlçe Müftüsü Abdullah Çolak dua yaptı.

Kafile görevlileri ve çok sayıda vatandaşın katıldığı programda hac yolcuları; salavat, tekbir ve telbiyeler eşliğinde kutsal topraklara uğurlandı.

Hac ibadetinin anlamına vurgu yapan İlçe Müftüsü Çolak; "Hac, arınma ve sabır gerektiren bir süreçtir. Bu kutsal yolculukta amacımıza ulaşabilmek için zihnen, fikren ve kalben inancımıza ve ibadetlerimize yoğunlaşmamız lazımdır. Rabbim, yapacağınız hac ibadetlerinizi kabul etsin, salimen gidip arınmış olarak dönebilmeyi hepinize nasip etsin" dedi. Haber Merkezi