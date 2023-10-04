Meteoroloji Genel Müdürlüğü, son dakika bir uyarı yayınladı. Uzmanlar, kesin bir tarih belirleyerek vatandaşları bilgilendiriyor: Kar yağışı kapımızda. İşte son dakika hava durumu haberinin ayrıntıları...

KASIM AYININ İKİNCİ HAFTASINDAN İTİBAREN KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR

İstanbul ve çevresinde, Kasım ayının ikinci haftasından itibaren kar yağışının başlaması bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün en güncel verilerine göre, 15 Kasım'dan itibaren İstanbul'da lapa lapa kar yağışı görülebilir.

Bu kar yağışı, İstanbul'un yanı sıra Ankara, Bursa, Sakarya, Gaziantep, Eskişehir, Ordu ve Bolu gibi birçok şehirde de etkili olabilir. Ancak, kar yağışının yoğunluğu ve süresi, hava koşullarına bağlı olarak değişebilir. Ayrıca, diğer bölgelerde de benzer kar yağışları beklenmektedir.

SOĞUK HAVA DALGASI TÜRKİYE'Yİ ETKİSİ ALTINA ALACAK

Meteoroloji son dakika açıklamasına göre, Türkiye'yi saracak bir soğuk hava dalgası yaklaşıyor. Sıcaklıklar uzun bir süre boyunca mevsim normallerinin üzerinde seyretti, ancak kutuplardan gelen bu soğuk hava dalgası ülkemizi etkisi altına alacak gibi görünüyor.

Bu soğuk hava dalgası, kış mevsiminin ilk izlerini taşıyor ve ülkemizde beyaz bir örtünün oluşmasına neden olabilir. Kar yağışıyla birlikte, sürücülerin kar lastiği ve zincirlerini kontrol etmesi, evlerde sobaların yakılması ve sıcak içeceklerin tadını çıkarmak için ideal bir dönem başlıyor. Kışa hazırlıklı olmanın zamanı geldi.