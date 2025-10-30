1 Ocak 2016’dan önce alınan eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için tanınan süre 31 Ekim 2025’te sona erecek. Eski tip ehliyetini yenilemeyenler, bu tarihten sonra araç kullanamayacak.

Ehliyet Yenilemede Süre Doluyor

Eski tip sürücü belgelerinin, 1 Ocak 2016’da yürürlüğe giren yeni tip ehliyetlerle değiştirilmesi için belirlenen süre yarın sona eriyor. Yenileme işlemini yarına kadar yapanlar, yalnızca 15 lira ödeyerek yeni tip sürücü belgesine sahip olabilecek.

Bugüne kadar ehliyetini yenileyenlerin sayısı 36 milyon 216 bin 16 olarak açıklandı. Buna karşın, yapılan tüm uyarılara rağmen 1 milyon 843 bin 722 kişi hâlâ eski tip sürücü belgesi kullanıyor.

Ücretler Yarından İtibaren Artacak

Yenileme işlemini son güne bırakanlar için yarından itibaren geçerli olacak yeni ücretler belli oldu. Buna göre B sınıfı sürücü belgesi yenileme ücreti 7 bin 438 lira 60 kuruş olacak.

A, A1, A2 ve F sınıfı eski tip ehliyeti bulunanlar, harç, değerli kâğıt ve vakıf hizmet bedeli dahil 3 bin 643 lira 10 kuruş,

B1, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, G ve M sınıfı ehliyeti bulunanlar ise 11 bin 235 lira 60 kuruş ödeyecek.

Başvurularda Yoğunluk Yaşanıyor

Son günlerin yaklaşmasıyla nüfus müdürlüklerinde yoğunluk yaşanıyor. Ehliyet yenileme başvurularında eylül ayında 57 bin 858, ağustosta 96 bin 134, ekim ayında ise 214 bin 725 başvuru yapıldı.

Son 10 iş gününde toplam 129 bin 536 kişi eski tip ehliyetini yeniledi.

Yetkililer, vatandaşların işlemlerini son güne bırakmamaları konusunda uyarıda bulundu.