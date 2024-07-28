MTV borcu olan veya ödeme yapmak isteyen araç sahiplerini sevindirecek bir haber geldi. Milyonlarca müşterisi olan Vakıfbank, MTV ödemeleri için önemli bir kampanya başlattı.

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödemeleri, araç sahipleri için önemli bir maliyet kalemi oluşturuyor. Ancak, MTV borçlarını henüz ödememiş olanlar için müjdeli haber Vakıfbank'tan geldi. Banka, MTV ödemelerini 5 taksitte yapma imkanı sunarak, araç sahiplerinin bütçesini rahatlatmayı hedefliyor.

Vakıfbank, MTV ödemelerini yapmak isteyen müşterilerine 5 taksit imkanı sunduğunu açıkladı. Kampanyadan yararlanmak isteyenlerin 25-31 Temmuz 2024 tarihleri arasında VakıfBank Worldcard ile 1.000 TL ile 20.000 TL arasındaki peşin MTV ödemelerini tek seferde gerçekleştirmesi gerekiyor. Bu şekilde yapılan ödemeler, 5 aya kadar taksitlendirilebilecek.

MTV ödemelerini 5 taksite böldürmek isteyen müşterilerin, ödeme işleminin provizyondan dönem içine geçmesini beklemesi ve dönem içinde görünen işlem için Vakıfbank Mobil, internet bankacılığı veya Vakıfbank Müşteri İletişim Merkezi aracılığıyla taksit talebinde bulunması gerekiyor. İşlem yapılan kartın aktif olması ve ekstre kesilmemiş olması da önemli şartlar arasında yer alıyor.

Kampanya kapsamında son ödeme tarihi 31 Temmuz 2024 olarak belirlendi. Taksit talebinin ise en geç 2 Ağustos 2024 tarihine kadar iletilmesi gerekiyor. Kampanyanın detaylarına Vakıfbank’ın internet sitesinden ulaşabilirsiniz.