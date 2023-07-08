TKDK yetkilileri, Deprem bölgesindeki yaralanıcılardan gelen talep üzerine herhangi bir mağduriyet yaşanmaması amacıyla Yozgat’ında aralarında bulunduğu tüm İl Koordinatörlüklerinde 11’inci Çağrı Dönemi kapsamında sözleşme imzalayan yararlanıcılar için avans talebinde bulunma süresi 31 Temmuz 2023 Pazartesi günü mesai bitimine kadar uzatıldığını açıkladı.

Yetkililer, “Bu süreye kadar avans talebinde bulunacak olan 11’inci Çağrı dönemi yararlanıcıları internet sitesinde yer alan dilekçe ile birlikte ilgili İl Koordinatörlüklerine başvuruda bulunabilirler. TKDK bu ilanda duyurulan hususlarda her türlü değişikliği yapma hakkını saklı tutar” ifadelerine yer verildi. Alpaslan Demir