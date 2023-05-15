Başkan Evcimen 17 Mayıs 2023 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2023 1’nci geçici vergi dönemine (Ocak-Şubat-Mart) ayına ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 22 Mayıs 2023 pazartesi gününe kadar uzatıldığını belirtti.

Evcimen; “ Söz konusu uzatma, ilgili geçici vergi dönemi itibarıyla beyanname verme tarihi 17 Mayıs 2023 günü sonu olan özel hesap dönemine tabi mükellefleri de kapsayacak” dedi. Alpaslan Demir