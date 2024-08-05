Yozgat merkez ilçesi sınırları içerisinde yapılması planlanan Güneş Enerji Santrali Projesi (GES) için yürütülen çevresel ve sosyal çalışmaları halkı bilgilendirmek, görüş ve önerilerini almak, inşaat ve işletme döneminde paydaşlar ile işbirliği tesis etmek üzere gerçekleşen halkın toplantısı Müşavir Firma Temsilcisi Aydın Güvenç başkanlığında gerçekleşti.

Toplantıda Belediye Başkan Yardımcısı Serdar Açıkgöz bir konuşma yaptı.

Müşavir firma temsilcisi Aydın Güvenç tarafından projenin hayata geçirilmesi için hazırlanan raporların süreci ve içeriği hakkında detaylı bilgiler verildi. Ayrıca projenin belediye ve bölge halkına sağlayacağı faydalardan bahsedildi.

Çevresel ve Sosyal Yönetim Planı (ÇSYP), Dünya Bankası’nın Koruma Politikalarının gerekliliklerine ve Türkiye Cumhuriyeti’nin Çevre Mevzuatına uygun olarak hazırlanmış ve halkın katılım toplantısı Belediyemiz toplantı salonunda halkın katılımı ile gerçekleştirildi ve PID raporları kapsamında projenin kurulacağı alan (mahalle, ada ve parsel olarak), proje gücü, kullanılacak ekipmanlar ve teknik özelliklerinden, projenin yıllık üretiminden bahsedilmiş ve mevzuat yükümlülüğünün karşılandığı bilgisi verildi.

ÇSYP kapsamında projenin çevresel ve sosyal risklerinin değerlendirildiği, mevcut durum analizinin yapıldığı, alanın coğrafyasının, iklim koşullarının, güneşlenme süresinin nasıl olduğu, bitki örtüsüne, doğal ve kültürel değerlerine, taşkın ve deprem gibi doğal afetlere dair yapılan analizler açıklandı.

Verilen bilgiler doğrultusunda toplantı karşılıklı soru cevaplar ile tamamlanarak toplantı yaklaşık 1 saat sürdü.