Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli yağış, yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur beklenirken, Marmara ve Kuzey Ege’de sis etkili olacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) tahminlerine göre, Türkiye genelinde hava durumu şöyle olacak: Ülke genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava bekleniyor. Güney Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu (Eskişehir ve Karaman hariç), Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Adana, Osmaniye, Hatay, Sinop, Bitlis, Şırnak ve Siirt çevrelerinde yağmur ve sağanak yağış öngörülüyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunun yüksek kesimlerinde ise karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı bekleniyor.

Kuvvetli Yağış Uyarısı

Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinde yağışların yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Ayrıca, sabah saatlerinde Marmara’nın güneyi ve Kuzey Ege’de pus ve yer yer sis görülebilir.

Hava Sıcaklıkları

Kuzey ve iç kesimlerde hava sıcaklıklarının düşmesi bekleniyor. Ülkenin kuzey kesimlerinde sıcaklıklar mevsim normallerinin altında, diğer bölgelerde ise mevsim normalleri civarında seyredecek.

Rüzgar

Rüzgarın genellikle kuzey ve batı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bu Haftanın Hava Raporu

20 Ekim 2025 Pazartesi: Sabah saatlerinde başlayan hafta, 3°C ile 22°C arasında değişen sıcaklıklarla açılıyor. Batı ve kuzey bölgelerde yoğun bulutlanma ve yağış hakim olacak. Karadeniz ile Marmara’da 10-15°C, İç Anadolu’da 17-22°C, Doğu Anadolu’da ise 3-7°C ölçülüyor. Gün boyunca yağmur ihtimali yüksek, özellikle kıyı şeridinde vatandaşların şemsiye ve yağmurlukla hazırlıklı olması öneriliyor.

21 Ekim 2025 Salı: Sıcaklıklar 0°C ile 21°C arasında seyredecek. Doğu Anadolu’da 0°C’ye kadar düşen soğuk hava ve kar ihtimali dikkat çekerken, İç Anadolu ve Akdeniz’de güneşli havayla 18-21°C’lik ılık bir tablo ortaya çıkıyor. Batı bölgelerde bulutlu hava devam edecek, ancak yağışın azaldığı gözlemleniyor. Soğuk havaya karşı tedbirli olunması önem taşıyor.

22 Ekim 2025 Çarşamba: Sıcaklıklar 6°C ile 23°C arasında değişecek. Orta Anadolu ve doğu bölgelerde güneşli hava etkili olacak, sıcaklıklar 20°C civarına yükselecek. Batı’da ise bulutlu ve yer yer yağışlı bir hava bekleniyor, sıcaklık 6-15°C arasında seyredecek. Ege ve Akdeniz’de 18-23°C ile nispeten ılık bir hava hakim olacak. Günlük planlar için hava durumu yakından takip edilmeli.

23 Ekim 2025 Perşembe: Sıcaklıklar 5°C ile 25°C arasında ölçülecek. Güneşli alanlar artarken, güney ve iç kesimlerde 20-25°C’lik değerler kaydedilecek. Doğu’da 5-10°C ile soğuk hava devam etse de, genel olarak hava açılıyor. Batı’da bulutlar azalırken, yağış riski minimuma iniyor. Dış mekan aktiviteleri için uygun bir gün olabilir, ancak rüzgarlı havaya karşı dikkatli olunmalı.

24 Ekim 2025 Cuma: Haftanın son günü sıcaklıklar 1°C ile 28°C arasında değişecek. İç Anadolu ve güney bölgelerde 25-28°C ile yazdan kalma ılık bir hava etkili olacak. Doğu’da ise 1-10°C ile soğuk hava sürerken, genel atmosfer güneşli olacak. Bulutlar ve yağış riski oldukça düşük. Vatandaşlar, hafta sonu açık havada vakit geçirmek için bu günü değerlendirebilir.

Bölge Bölge Hava Durumu

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin güneyinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BURSA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu

ÇANAKKALE °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu

İSTANBUL °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güneyinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Kuzey Ege'de pus ve yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

İZMİR °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde güney kesimleri, gece saatlerinden sonra il geneli sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Adana, Osmaniye ve Hatay çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri sağanak yağışlı

HATAY °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Eskişehir ve Karaman hariç) sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı

ÇANKIRI °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin iç kesimleri ile Sinop çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİNOP °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, bölgenin kıyıları ile Ordu çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı

RİZE °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah ve öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı

TRABZON °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzeyi ile Bitlis ve Şırnak çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, bölgenin kuzeydoğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.

ERZURUM °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

KARS °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

MALATYA °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Siirt çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu

MARDİN °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu