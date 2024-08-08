Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde konakladığı otelin odasında Türkiye Petrolleri Arama Daire Başkanı Mehmet Salih Bülent Sadioğlu'nun cesedi bulundu. Edinilen bilgilere göre, Sadioğlu ve arkadaşları, görevlendirme kapsamında Yüksekova'ya gitmişti ve dün otelde konaklamaya başlamışlardı.

Sadioğlu'nun, sabah kahvaltısına katılmadığını fark eden arkadaşları, durumu otel çalışanlarına bildirdi. Kapı açıldığında, Sadioğlu'nun hareketsiz halde yerde yattığı görüldü. Olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri, Sadioğlu'nun yaşamını yitirdiğini belirledi. Cenaze, savcılığın talimatıyla Hakkari Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı ve otopsi yapılacak.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sosyal medya üzerinden taziye mesajı yayımladı. Bayraktar, Sadioğlu'nun kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı. Bayraktar, "Türkiye Petrolleri Arama Daire Başkanımız Mehmet Salih Bülent Sadioğlu'nun geçirdiği kalp krizi sonucu vefatından dolayı derin üzüntü duyuyoruz. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabırlar diliyoruz. Başımız sağ olsun" ifadelerini kullandı.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı da acı haberi sosyal medya hesaplarından duyurdu ve Sadioğlu'nun ülkemize ve kurumlarına kattığı değerlerle anılacağını belirtti. "Arama Daire Başkanımız Sayın Mehmet Salih Bülent Sadioğlu'nun vefatının derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesi, sevenleri ve tüm çalışma arkadaşlarımıza başsağlığı ve sabır diliyoruz," açıklamasında bulunuldu.