Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Instagram yasağının beşinci gününde önemli açıklamalarda bulundu.

Instagram'a erişim engeli hakkında bilgi veren Bakan Uraloğlu, platform yetkilileriyle görüşmelerin sürdüğünü belirtti. Uraloğlu, "Ciddi bir aşama kaydettik. Çok uzamadan bizim hassasiyetlerimizi dikkate alacaklar. Biz de gereken hassasiyeti gösteriyoruz. Toplumda bu gösterdiğimiz refleksin karşılığı olduğunu görüyoruz" dedi.

BAKAN ÖZÜR BEKLİYOR

Bakan Uraloğlu, taleplerinin karşılanması durumunda erişim engelinin kaldırılacağını ifade etti. "İstediğimiz şeyler yerine getirildiğinde biz de erişim engelini kaldıracağız. Geniş iki toplantı yapıldı, anlık bir haberleşme var. 'Taleplerinizi karşıladık' dedikleri anda erişimi sağlayacağız. Bir özür beyanları hala yok" dedi.

YASAKÇI YAKLAŞIM VE TALEPLER

Uraloğlu, yasakçı bir yaklaşım içinde olmadıklarını vurgulayarak, "Asla bir yasakçı yaklaşım içerisinde değiliz. Yasakçı anlayış Instagram'dır. Taleplerimizde 'Şirketlerimizin kuralları' diyorlar ama siz bu ülkede faaliyet gösteriyorsunuz. Kanunlarımızla değerlerimizi koruyacağız. Bize geri dönüşlerini bekliyoruz. Dakikalar içerisinde açılmış olacak" değerlendirmesinde bulundu.

TOPLUMUN DESTEĞİ

Bakan Uraloğlu, toplumun gösterilen refleksi desteklediğini ve bu durumun önemine dikkat çekerek, "Toplumda bu gösterdiğimiz refleksin karşılığı olduğunu görüyoruz," dedi. Görüşmelerin olumlu sonuçlanması halinde Instagram'a erişim engelinin kısa sürede kaldırılması bekleniyor.