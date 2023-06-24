İl Jandarma Komutanlığınca “Bayramınız Kemerli Olsun” sloganıyla Yozgat’ta alınacak önlemlerin de aktarıldığı açıklamada yetkililer tarafından yolculuk sırasında trafik tedbirlerinin önemine değinildi.

Yetkililer, Kurban Bayramı öncesinde seyahat edecek olan vatandaşların trafik kurallarına dikkat etmesini istediler.

Kurban Bayramı dolayısıyla yola çıkacak olan vatandaşlara “Sevdiklerinizin güvenliği için trafik kurallarına uyun” diyen yetkililer, seyahat öncesinde iyi dinlenmek gerektiğini hatırlattı.

Vatandaşların yola çıkmadan önce araç bakımlarını yaptırmaları gerektiğini de hatırlatan yetkililer, cam ve ayna önlerinin eşyalarla doldurulmaması konusuna dikkat çekti.

Yolculukta dikkatli olması gerektiğini söyleyen yetkililer, vatandaşlara “İki saatte bir mola verin” dedi.

Emniyet kemerlerinin de muhakkak takılması gerektiğini vurgulayan yetkililer, “Hız limitlerinin aşılmamalı, trafik işaret ve işaretçilerine uyun, cep telefonunuzla ilgilenmeyin, uzun yolda belirli aralıklarla mola verin” şeklinde konuştu.

“HAFİFE ALMAYIN”

Valilik yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, “Tatil başlıyor. Kurban Bayramı dolayısıyla seyahat edecek olan kıymetli hemşehrilerimiz, lütfen kendinizin ve sevdiklerinizin güvenliği için trafik kurallarına uyarak hareket edin. Trafiği hafife almayın, önlemlerinizi alın. Aileniz ile birlikte hayırlı yolculuklar dileriz. Araç bakımını mutlaka yaptırın, araç için gerekli belgeleri lastiklerinizi kontrol edin, gerekiyorsa değiştirin veya tamamlayın. Seyahat öncesi iyi dinlenin. İlk yardım setini kontrol edin. Güzergah üzerindeki yol çalışmalarını kontrol edin. Trafiği hafife almayın. Çocuklarınızı çocuk oto koltuğuna oturtun. Cam ve ayna önlerini eşya ile kapatmayın. Sizin ve sevdiklerinizin hayatı için önlemlerinizi alın” şeklinde uyarılar yapıldı.

“OLUMSUZLUKLAR EN AZA İNDİRİLECEK”

Kurban Bayramı denetimleri dahilinde Yozgat İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması Timlerince, 23 Haziran - 03 Temmuz arası boyunca 325 noktada denetimler yapılacak.

Denetimler kapsamında bin 319 personel, Kurban Bayramı boyunca sahada görev alacak.

Yapılan uyarıların yanı sıra İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Kurban Bayramı tatili süresince kara yollarında görev yapılarak sürücülere uyarılarda bulunulacak.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, İçişleri Bakanlığının 2023 yılı Kurban Bayramı'nda alınacak trafik tedbirleri kapsamında "Bayramınız Kemerli Olsun" sloganı ile bayram tatili süresince 325 noktada 325 ekip ve 994 personel ile görev yapacağı söylendi.

İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi: “Yozgat İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması Timlerince; İçişleri Bakanlığının 2023 Yılı Kurban Bayramında alınacak trafik tedbirleri kapsamında ‘Bayramınız Kemerli Olsun’ sloganı ile bayram tatili süresince Yozgat bölgesi karayollarında; trafik yoğunluğunun olumsuz etkilerini en aza indirmek, olası ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarını önlemek maksadıyla başta emniyet kemeri kullanımı, hız ihlalleri, sürekli taşıt kullanma süreleri, şerit kullanma, hatalı dönüşler, yakın takip, kavşaklara yaklaşırken yavaşlama gibi kural, yasaklama ve kısıtlamalara yönelik alınan tedbirler ve faaliyetler uygulanacaktır. Ayrıca Karayollarında seyreden traktörlere yönelik özel denetim, mahalle ve köylerde çiftçilere yönelik; Kurban Bayramı süresince karayollarında yaşanacak yoğun araç trafiğinde aynı zamanda tarımsal alanlarda hasat döneminin gelmesiyle birlikte traktör kazalarından kaynaklı can ve mal kayıplarının önlenmesi maksadıyla; özellikle kazalarda yaşam boşluğu oluşturarak sürücünün traktör altında kalmaya bağlı hayatı kaybetme veya yaralanma olaylarının önlenmesi, traktörün yan çamurluklarında kimsenin oturmaması, römorkun traktöre iyi sabitlenmesi, hayat bariyerinin (güvenlik çemberi) sökülmemesi, mecbur olmadıkça geceleyin karayollarına traktör ile çıkılmaması, çıkılması gerekiyorsa sarı ikaz lambası takılması, güvenlik çerçevesi (ROPS demiri) ile birlikte geceleri etkin bir ışıklandırma sağlayarak arkadan çarpma olaylarını büyük ölçüde önleyen 2 adet reflektörün tüm traktör römorklarının arkasına takılmasının can ve mal güvenliği açısından son derece önemli olması açısından eğitim ve kontrollere devam edilecektir.” Melike Aslı Arslan