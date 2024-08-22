Tarım ve Orman Bakanlığı, mülkiyeti gerçek ve tüzel kişilere ait olup iki yıl boyunca işlenmeyen tarım arazilerini tarımsal amaçlı sezonluk olarak kiraya vermeye hazırlanıyor. Bu düzenlemeye ilişkin "İşlenmeyen Tarım Arazilerinin Tarımsal Amaçlı Kiraya Verilmesine İlişkin Yönetmelik" Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

ARAZİ TESPİT KOMİSYONU KURULACAK

Yönetmelik, iki yıl üst üste işlenmemiş olan tarım arazilerinin, tarımsal üretimde kullanılmak şartıyla Bakanlık tarafından sezonluk olarak kiraya verilmesini öngörüyor. Bu süreçte arazilerin vasfı korunacak ve tarımsal üretim amacı dışında kullanılmasına izin verilmeyecek.

Kiraya verilecek arazilerin tespiti için ise il veya ilçe müdürlükleri bünyesinde Arazi Tespit Komisyonları kurulacak. İl müdürlüğünde, komisyon il müdür yardımcısı veya şube müdürü, ilçe müdürlüğünde ise ilçe müdürü başkanlığında toplanacak ve toplam beş asil, iki yedek üyeden oluşacak.

31 AĞUSTOS’A KADAR SÜRE DİKKATE ALINACAK

Arazi Tespit Komisyonu, kadastro parsel verileri, uydu görüntüleri, coğrafi bilgi sistemleri ve diğer kamu kurumlarından alınan verilerle yerinde arazi kontrolleri yaparak işlenmeyen tarım arazilerini belirleyecek. Bu çalışmalarda kullanılacak veriler, Bakanlık tarafından sağlanacak ve tespit sürecine altlık oluşturacak.

İşlenmeyen tarım arazilerinin tespiti sürecinde, içinde bulunulan yılın 1 Eylül tarihi ile bölgelere göre değişen hasat dönemi dikkate alınacak ve en geç takip eden yılın 31 Ağustos'a kadar olan süre göz önünde bulundurulacak. Arazi Tespit Komisyonu, kontrol sürecini tamamladıktan sonra ekonomik bütünlüğe sahip parselleri ve ekonomik tarımsal üretime uygun olan parselleri belirleyecek.

Dikili ve örtü altı tarım arazileri bu kiralama işlemlerinin dışında tutulacak. Ayrıca, arazi sınıfı, parsel büyüklüğü ve verimlilik durumu tarımsal üretim için ekonomik olmayan araziler, bu durum tutanakla belgelenerek o yılki kiralama işlemlerine dahil edilmeyebilir.

İŞLENMEYEN TARIM ARAZİLERİ DEĞERLENDİRİLECEK

Eğer bir parselin bir kısmı işlenmemişse, bu alanlar işlenmeyen tarım arazisi olarak değerlendirilebilecek. Kira bedeli ise Komisyon tarafından belirlenen rayiç kira bedelinden daha düşük olamayacak. Kesinleşen kiralanacak tarım arazileri listesi, elektronik ortamda ve il müdürlüğü internet sitesinde yedi gün süreyle ilan edilecek.

Bu ilan edilen arazileri kiralamak isteyenler, tarım arazisi kiralama talep formunu eksiksiz doldurarak ilan süresi içinde il müdürlüğüne başvuru yapabilecekler. Başvurular ayrıca Tarım Arazileri Değerleme ve Edindirme Bilgi Sistemi üzerinden de yapılabilecek.

15 GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLECEK

Kiralamalar, öncelikli olarak kiraya verilecek tarım arazisinin bulunduğu yerleşim yerinde ikamet edenlere, sivil toplum kuruluşlarına ve meslek odalarına yapılacak. Eğer bu gruplardan birden fazla istekli çıkarsa, en yüksek teklifi veren kişiye kiralama yapılacak.

Öncelikli gruplardan istekli çıkmaması durumunda ise diğer istekliler arasından en yüksek teklifi veren kişiye kiralama hakkı verilecek. Kiralanan tarım arazisi, sözleşme tarihinden itibaren on beş gün içinde kiracıya teslim edilecek ve Bakanlıkça belirlenen kayıt sistemlerine kaydedilecek. Kiracılar bu arazilerle ilgili tarımsal desteklerden faydalanabilecek.

KİRA BEDELİ ARAZİ SAHİBİNE ÖDENECEK

Kira bedeli, arazi sahibine ödenecek. Ancak arazi maliklerine veya hak sahiplerine ulaşılamadığı durumlarda, kira bedeli Bakanlıkça belirlenecek bir kamu bankasında araziye özgülenmiş üçer aylık vadeli hesapta nemalandırılacak.

Mülkiyeti ihtilaflı tarım arazilerinde ise ihtilaf giderildiğinde, biriken kira geliri ve ferileri hak sahiplerine payları oranında dağıtılacak. Eğer kiracı, kiraladığı tarım arazisini Yönetmelik ve kira sözleşmesine aykırı kullanırsa, arazi maliklerinin hakları saklı kalmak kaydıyla, takip eden yılda yapılacak kiralamalara teklif veremeyecek.

RAYİÇ KİRA BEDELİ BELİRLENECEK

Tarım arazilerinin rayiç kira bedelinin belirlenmesi sürecinde, kiralanacak tarım arazisi ile benzer özelliklere sahip ve aynı yerleşim yerinde bulunan en az üç adet kiralanmış tarım arazisi emsal olarak kullanılacak.

Emsal olarak belirlenecek tarım arazisinin seçiminde, akrabalar ve hissedarlar arası kiralamalar ya da sosyal nedenlerle yapılan özel amaçlı kiralamaların piyasa koşullarını ne kadar temsil ettiğine dikkat edilecek.