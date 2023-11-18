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Emlak sahipleri ve araç sahipleri için önemli bir hatırlatma: Emlak vergisi ve ek Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödemeleri için geri sayım devam ediyor. 30 Kasım 2023 tarihine kadar ödemelerinizi yapmayı unutmayın, aksi halde faizle karşılaşabilirsiniz.

Ev, iş yeri, arsa veya araba sahibi olanların dikkatine! Ek MTV ve Emlak Vergisi ödemelerinin son tarihi 30 Kasım 2023 olarak belirlendi. Ödemelerinizi bu tarihe kadar yapmayanlar gecikme faizleri ile karşılaşabilirler.

Emlak Vergisi, her yıl mayıs ve kasım aylarında olmak üzere iki kez ödenir. Belediyeler tarafından tahsil edilen Emlak Vergisi için son ödeme tarihi 30 Kasım olarak açıklandı. Ayrıca, araç sahiplerini ilgilendiren ek MTV'nin son taksiti de aynı tarih olan 30 Kasım'a kadar ödenmelidir. Gecikme durumunda uygulanan faiz oranı yüzde 3,5'e yükseltilmiştir.