Yaşam bilimleri ve sağlık alanında inovatif fikirler üretmek amacıyla düzenlenen yarışmada toplamda 20 üniversiteden lisans ve lisanüstü öğrencileri inovatif fikirlerini jürilere sundu. Üniversitelerden özel seçilen takımlar dört ay boyunca projelerini aldıkları eğitim ve moderatörlükler ile geliştirdi. Sürecin son 50 saati ise yüzyüze olarak jüri ve yatırımcılara yönelik sunumlarıyla tamamlandı.

Fen Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik topluluğundan altı öğrencimizin oluşturduğu ve Akademik Danışmanlığını Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümünden Arş. Gör. Emine Tuğçe Saraç Cebeci’nin yaptığı Biyobügen Takımı üniversiteyi başarı ile temsil ederek dördüncü oldu. Kazanılan başarı sonrası takım danışmanı ve takım üyelerini Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Akın makamlarında kabul ederek, takım üyelerine başarılarının devamlarını dilediler.

Biyobügen Takımının Bioinnovation 2023 yarışmasında üniversitemizi başarı ile temsil ederek derece yapmasına ilişkin yaptığı açıklamada Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ şunları söyledi: “Üniversitemiz birçok bilimsel temelli Ar-Ge proje pazarı ya da festivallerde ödüller kazanarak adından bahsettirmiş ve bu tür etkinliklere katılımı bir disiplin haline getirmiş bulunmaktadır. Yozgat Bozok Üniversitesi olarak öğrencilerimizi güçlü, kararlı ve başarı odaklı iyi bir eğitim rahlesinden geçmiş donanımlı ve nitelikli olarak yetiştirme gayretindeyiz. Bu kapsamda geleceğimize yön verecek öğrencilerimizin projeler üretmesini destekliyoruz. Yozgat Bozok Üniversitesi olarak öğrencilerimizi proje üretme yeti ve becerileri çerçevesinde projelere dâhil olmaları noktasında her daim teşvik ediyoruz. Proje kültürünü içselleştirerek farkında olmadıkları yeteneklerini ortaya çıkarıyorlar. Girişim odaklı bir üniversite olarak bilgiyi teknolojiye, teknolojiyi ise sanayici ile buluşturma hedefleri doğrultusunda proje tabanlı çalışmaları önemsiyoruz. Üniversitemiz Biyobügen Takımı multidisipliner bir ekip çalışmasıyla yaşam bilimleri ve sağlık alanında sunduğu inovatif fikirleriyle yarışmada derece yaparak bizleri gururlandırmıştır. Hayallerini gerçeğe dönüştürmeleri noktasında hepsiyle gurur duyuyorum. Başta takım üyeleri olmak üzere danışman hocalarına bu süreçte desteklerini esirgemeyen öğretim elemanlarına ve Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Taha Niyazi Karaca hocama çok teşekkür ediyorum.” Haber Merkezi