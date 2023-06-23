Türkiye’nin gökyüzündeki gurur ekiplerinden SOLOTÜRK, Amerikan Top-Gun filminin unutulmaz müziğiyle gösteri yaptı. 12-22 Haziran Amasya Uluslararası Atatürk, Kültür ve Sanat Festivali çerçevesindeki etkinlikte vatandaşlar, F-16 uçağıyla yapılan birbirinden zorlu akrobasi hareketlerini heyecanla takip ederek cep telefonlarıyla kaydetti. Yaklaşık 25 dakika süren gösteri uçuşunu çok sayıda vatandaşın yanı sıra Amasya Belediye Başkanı Dr. Bayram Çelik, Merzifon Kaymakamı Ali Güldoğan, Merzifon 5. Hava Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Mete Kuş, Merzifon Belediye Başkanı Alp Kargı ve diğer yetkililer de izledi.

Gösterinin sonunda telsiz görüşmesi yaptığı SOLOTÜRK Pilotu Binbaşı Emre Merti’yi kutlayan Tuğgeneral Mete Kuş, “Kardeşim bir şehirle bir pilot bu kadar mı birbirine yakışır. Merzifon seninle gurur duyuyor. Aslanların aslanı.” sözleriyle seslendi. Belediye Başkanı Çelik, “Böyle pilotlarımız, askerlerimiz olduğu sürece biz her zaman rahatız. Düşmana korku, dosta güven veren gösteriden gurur duydum.” dedi.

Çocuklarıyla birlikte gösteriyi takip eden annelerden Merve Seyhan ise “SOLOTÜRK’ü izlemek çok keyifliydi. Çok büyük cesaret istiyor. Helal olsun.” şeklinde konuştu. İHA