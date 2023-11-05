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“Solo İsrail malı mı? Türk malı mı? Solo hangi ülkenin?” Son zamanlarda vatandaşlar tarafından merak edilen bir konu haline geldi. Detayları haberimizde derledik:

Solo, Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. bünyesinde üretilen bir yerli markadır. Şirket, İstanbul merkezli olarak faaliyet gösterir ve temizlik kağıtları, kozmetik ve kişisel bakım ürünleri, kuaför ürünleri, insektisitler, ev temizleme ve bakım ürünleri, profesyonel temizlik ürünleri, prezervatifler ve bebek maması üretir.

Solo'nun menşei Türkiye'dir ve İsrail ile doğrudan bir bağlantısı yoktur. Solo, yerli bir marka olarak bilinir ve Türkiye'de üretilir.

Sonuç olarak, Solo markası Türkiye merkezli bir yerli üretici tarafından üretilir ve İsrail ile doğrudan bir ilişkisi bulunmamaktadır.