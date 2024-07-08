Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, AK Parti Yozgat Milletvekili Süleyman Şahan ile birlikte Sarıkaya Belediyesi ve Yozgat Sarıkayalılar Derneği işbirliği ile gerçekleştirilen Sünnet Şöleni'ne katıldı.

Etkinlikte konuşma yapan Vali Özkan, "Bu tür organizasyonlar, toplumumuzun birlik ve beraberliğini pekiştirmek adına büyük önem taşıyor. Çocuklarımızın en özel anlarına tanıklık etmekten mutluluk duyuyoruz" dedi.

Şölen, aileler ve çocuklar için neşe dolu anlara sahne olurken, halkın yoğun katılımıyla coşkulu bir şekilde gerçekleşti.

Organizasyona emeği geçenlere teşekkür eden Vali Özkan, bu tür etkinliklerin geleneksel olarak devam etmesi gerektiğini vurguladı.

Milletvekili Şahan ise yaptığı açıklamada, “Sarıkaya Belediyesinin düzenlemiş olduğu Sünnet Şölenine Yozgat Valimiz Mehmet Ali Özkan, AK Parti Yozgat İl Başkanı Çelebi Altuntaş, Yerköy Belediye Başkanı Fatih Arslan, Aydıncık Belediye Başkanı Mustafa Tekçam, Karayakup Belediye Başkanı Talat İbiş, İl Genel Meclis Başkanı Adnan Ünal, Sorgun İlçe Başkanı Ahmet Soysal, Saraykent İlçe Başkanı Necmettin Kaya ve yoğun katılım sağlayan vatandaşlarla beraber çocukların bu özel anında mutluluk ve sevinçlerini ortak olduk.

Sarıkaya Belediye Başkanı Osman Gözan, Sarıkaya İlçe Başkanı Ufuk Öcal ve Yozgat Sarıkayalılar Derneğine bu güzel organizasyon için teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.