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"Şölen İsrail Malı mı? Şölen Türk Malı mı? Şölen Hangi Ülkenin?" gibi merak edilen soruların cevapları, vatandaşlar tarafından merak edildi. Detayları haberimizde derledik.

Türkiye'de üretilen ve dünya çapında adını duyuran Şölen çikolata markası, yerel bir başarı hikayesi sunuyor.

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin verilerine göre, Şölen, Türkiye'nin en büyük çikolata ve çikolatalı ürün ihracatını yapan yerel markalardan biridir. Şölen, 200'den fazla ürün çeşidini 100'den fazla ülkeye ihraç ederek Türkiye'nin gurur kaynaklarından biri haline gelmiştir. Türk malı olan Şölen çikolataları, uluslararası arenada da büyük beğeni toplamaktadır.