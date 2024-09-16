Çekerek’in uygun iklimi ve coğrafyası ile bölge, lavanta balı üretiminde önemli bir merkez haline gelirken, bu yenilikçi yaklaşım sayesinde tonlarca bal üretilmesi hedefleniyor.

LAVANTA DİYARI ÇEKEREK'TE YENİ BİR DÖNEM BAŞLIYOR

Çekerek ilçesinde, Orman Genel Müdürlüğü ve önceki dönem belediye başkanlarından Eyyüp Çakır’ın girişimiyle hayata geçirilen “Akıllı Kovan ve Uysal Arı” projesi, ilçenin ekonomik ve tarımsal kalkınmasında önemli bir rol üstleniyor. Proje kapsamında dünyanın en büyük tek parsel lavanta adası olarak bilinen alanda, lavanta bitkilerinden elde edilen ürünler artık lavanta balı olarak da değerlendiriliyor.

Uysal arı ırkı, Karniyol arısı ve Anadolu arısının (Kılıç arısı) suni tohumlama yöntemiyle melezlenmesi sonucu ortaya çıktı. Çekerek’in iklimine son derece uyum sağlayan bu arı ırkı, agresif olmayan yapısı ve sokmama özelliği ile dikkat çekiyor. Bu durum, arıcılık faaliyetlerini daha güvenli ve verimli hale getiriyor.

BAL ÜRETİMİNDE VERİM ARTIŞI

Çekerek'te geliştirilen akıllı kovan sistemleri, bal üretiminde büyük bir sıçrama yarattı. Proje kapsamında kullanılan uysal arı ırkı sayesinde daha önce 16 kilogramlık bal verimi alınan kovanlardan artık minimum 65 kilogram bal üretimi elde ediliyor. Bu verim artışı, bölge ekonomisine ciddi katkı sağlayacak ve Çekerek’i sadece lavanta balı değil, genel arıcılık faaliyetleri açısından da cazip bir merkez haline getirecek.

Proje çerçevesinde üretilen lavanta balları, Çekerek Belediyesi tarafından kurulan Tıbbi ve Aromatik Bitkiler İşleme Merkezi’nde paketleniyor. Paketlenen ballar, ülke genelinde farklı illere gönderilerek geniş bir tüketici kitlesine ulaştırılacak.

UYSAL ARILARIN VE SUNİ TOHUMLAMA TEKNOLOJİSİNİN GELİŞİMİ

Projenin temel unsurlarından biri olan uysal arı üretimi, Çekerek ilçesinde yıllardır arıcılıkla uğraşan Seyit Ali Gündüz tarafından destekleniyor. Gündüz, arıcılığa 2003 yılında başladığını belirterek, yıllar içinde birkaç kovanla başladığı bu yolculuğunu bugün suni tohumlama yöntemiyle arı üretimine dönüştürdüğünü söyledi. Ayrıca, Gündüz suni tohumlama makinesi üretimi yaparak bu cihazları arıcılara satıyor. Bu yöntemle elde edilen arılar, daha uysal olmaları ve bal üretimindeki yüksek performanslarıyla dikkat çekiyor.

Gündüz, Belediye Başkanı Eyyüp Çakır ile tanışmasının ardından bu projenin doğduğunu ifade etti. “Çekerek’teki doğal potansiyeli değerlendirmek ve arıcılığı modern yöntemlerle geliştirmek için harekete geçtik. İlçemizin iklimine uygun uysal arı ırkı ile daha güvenli ve verimli arıcılık yapmanın yollarını bulduk. Bu sayede hem arıcılıkla uğraşan insanlara hem de ilçe ekonomisine katkı sağlamayı amaçlıyoruz” dedi.

YOZGAT'IN ARICILIK MERKEZİ HALİNE GELMESİ HEDEFLENİYOR

Çekerek ilçesinde hayata geçirilen bu proje, bölgenin arıcılık açısından önemli bir merkez haline gelmesini hedefliyor. Özellikle uysal arıların sokmama özellikleri, lavanta adasında güvenli ve verimli bir şekilde çalışmayı mümkün kılıyor. Bunun yanı sıra, akıllı kovan sistemleri sayesinde üretim kapasitesinin artması, Çekerek’in Türkiye genelinde arıcılık ve bal üretiminde önemli bir rol üstlenmesine katkı sağlayacak.

Belediye tarafından oluşturulan Tıbbi ve Aromatik Bitkiler İşleme Merkezi’nde işlenen lavanta balları, hem iç piyasada tüketiciye sunulacak hem de dış pazarlara açılma potansiyeli taşıyacak. Çekerek Belediyesi yetkilileri, bu projenin ilçenin ekonomik kalkınmasında kilit rol oynayacağını ve arıcılık sektöründe bir örnek teşkil edeceğini belirtti.

“ARTIK BAL ÜRETME ZAMANI”

Seyit Ali Gündüz, proje ile ilgili görüşlerini şöyle dile getirdi: “Bu projenin hayata geçmesiyle birlikte gerekli altyapıyı oluşturduk. Şimdi ise bal üretim zamanı. Bu işin başlangıcı olarak uysal arılarla önemli bir adım atmış bulunuyoruz. Hem kendi arıcılarımıza hem de bölgedeki diğer üreticilere fayda sağlamayı hedefliyoruz. İnşallah Çekerek için çok güzel gelişmeler olacak.”