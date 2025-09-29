Yoldan geçen vatandaşların fark ettiği yaşlı adam, sağlık ekiplerinin bütün çabalarına rağmen kurtarılamadı
Bursa’nın İnegöl ilçesinde acı bir olay yaşandı. Olay, Cuma Mahallesi Halim Çıkmazı Sokak’ta, öğleden sonra saat 16.30 civarlarında, 69 yaşındaki Faruk Y., sokakta hareketsiz şekilde bulundu.
Yoldan geçen vatandaşların durumu fark etmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verildi.
Sağlık ekipleri, Faruk Y.'nin (69) yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaşlı adamın cenazesi, savcılık incelemesinden sonra kesin ölüm nedeninin bilinmesi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA