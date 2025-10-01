İddiaya göre, 20 yaşındaki Sedat Pehlivan, kimliği belirsiz şahıs ya da şahısların bıçaklı saldırısına uğradı.

Olay sonrası bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Ağır yaralı Sedat Pehlivan, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin adına Şehitkâmil Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Pehlivan, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay, Gaziantep’te Şehitkâmil ilçesi Alpaslan Mahallesi’nde meydana geldi.

Olayla ilgili soruşturma ve kaçan katil zanlısı ya da zanlılarını yakalama çalışmaları devam ediyor.