Konya'nın Güneysınır ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaşamını yitirdi. İlçenin Sofular mevkisinde, aralarında alacak verecek meselesi bulunan Mehmet İ, Nebi S. ve Mikail Ö. tartıştı.

Kavgaya dönüşen olayda Mehmet İ, silahla Nebi S. ve Mikail Ö'ye ateş etti.

Çevredekilerin ihbar etmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri, Nebi S. ve Mikail Ö'nün hayatını kaybettiğini belirledi.

Jandarmaya teslim olan zanlının işlemleri sürüyor.