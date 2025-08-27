İddiaya göre, kimliği belirsiz 2 kişi, motosikletle bir kafenin önüne gelerek 6 el ateş etti.

Şahısları görenlerin ihbarı üzerine bölgeye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekipler, çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Olay yeri inceleme yapılarak boş kovanlar toplanıp muhafaza altına aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatırken, polis ekipleri kaçan şüphelilerin tespit edilip yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, Adana’nın Kozan ilçesinde Tufanpaşa Mahallesi Üstün Sokak’ta meydana geldi.

Kaynak: İHA