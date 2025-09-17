Samsun'da sokak ortasında pompalı tüfekle ateş açarak baba-oğul ve yeğenini yaralayan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Çatalarmut Mahallesi Fatin Rüştü Zorlu Caddesi'nde gece saat 00.30 civarlarında gerçekleşti. Alınan bilgiye göre, evinin önünde pompalı tüfekli saldırıya uğrayan Cemal S. (68), oğlu Eyüp S. (38) ve kardeşinin oğlu Hamza S. (40) kanlar içinde kalarak yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Silahlı saldırganlar ise bir araçla kaçarak kayıplara karıştı.

Olay yerine gelen fazla sayıda polis ekibi, 7 adet kartuş ele geçirdi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri ve İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tüfekle silahlı saldırı uygulayan E.D. (38), kardeşleri E.D. (30), Ö.F.D. (30) ile olay sırasında aracı kullanan C.S.'yi (31) gözaltına alındı.

E.D. ve Ö.F.D., ifadelerinin alınmasından sonra serbest bırakılırken, olayda silahla 3 kişiyi yaralayan E.D. ve yanındaki araç sürücüsü C.S., cinayet bürosundaki sorgulanmalarından sonra bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren E.D., tutuklanırken, C.S. ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.