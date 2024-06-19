Sosyal medya fenomeni Mika Raun, yaşadığı korkunç bir saldırıyı sosyal medya hesabından duyurdu. Yüzünden kanlar akarken çektiği video, takipçilerini şoke etti ve büyük tepki topladı. Raun, erkek arkadaşıyla birlikte saldırıya uğradıklarını belirtti.

Mika Raun, yüzünden kanlar akarken çektiği videoyu sosyal medya hesabında paylaşarak, kendisine ve erkek arkadaşına yönelik saldırıyı gözler önüne serdi. Raun, videoda "Resmen öldüresiye dövüldüm, ona defalarca vurdular üstelik yanımızda annesi ve kız kardeşi varken" ifadelerini kullandı.

Bu üzücü olay, Mika Raun'un takipçileri ve sosyal medya kullanıcıları arasında büyük endişe ve tepki yarattı. Takipçileri, Raun'un ve erkek arkadaşının sağlık durumu hakkında endişelerini dile getirirken, saldırganların bulunması ve cezalandırılması çağrısında bulundu.

"DAKİKALARCA SALDIRIYA UĞRADIK"

Cinsiyet değişimi sürecini sosyal medya üzerinden paylaşarak geniş bir takipçi kitlesi kazanan Mika Cinsiyet değişimi sürecini sosyal medya üzerinden paylaşarak büyük değişimi çok konuşulan sosyal medya fenomeni Mika Raun, saldırıya uğradığını öne sürdüğü videosuyla gündeme geldi. Raun, yaptığı paylaşıma şu notu düştü:

“Resmen ben ve erkek arkadaşıma saldırdılar... Resmen öldüresiye dövüldüm... Ona defalarca vurdular üstelik yanımızda annesi ve kız kardeşi varken. Ve benim erkek arkadaşım tek başına bu insanların karşısında durmaya çalıştı. O kadar korkunçtu ki... Resmen dakikalarca saldırıya uğradık. Hastaneye götürülüyorum.”

CİNSİYET DEĞİŞTİRME AMELİYATI OLMUŞTU

Mika Raun, çektiği videolar ve danslarıyla sosyal medyada adından söz ettiriyordu. Tayland'a giderek cinsiyet değiştirme ameliyatı geçiren Raun, ayrıca çeşitli estetik operasyonlarla görünümünü tamamen değiştirmişti. Bu büyük değişim, onun sosyal medyada daha da tanınmasını sağlamış ve paylaşımlarıyla geniş bir takipçi kitlesi edinmişti. Mika Raun'un cesur adımları ve dönüşümü, onu bir sosyal medya fenomeni haline getirdi.

Bu üzücü saldırı haberi sonrası Mika Raun'un takipçileri ve hayranları, sosyal medya üzerinden destek mesajları iletmeye devam ediyor. Raun'un yaşadığı bu zor sürecin bir an önce son bulması ve adaletin yerini bulması bekleniyor.