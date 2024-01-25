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Eskişehir’de insanlar tarafından hazır mama ve yiyeceğe alıştırıldığı düşünülen bir kedi, sokakta karşısına çıkan lağım faresini dikkate bile almadı.

Odunpazarı İlçesi’ne bağlı Yenikent Mahallesi’nde, önündeki fareye hiçbir şey yapmayan kedi, görenleri hayrete düşürdü. Bir lağım faresi sokak arasında rahat rahat dolaşırken, yanına gelen kedinin onu sadece izlemekle yetindiği görüldü. Bazı vatandaşlar bunun nedeninin kedilerin insanlar tarafından mama ve yiyeceğe alıştırılması olabileceğini düşünürken, bazıları da artık kediler ve fareler arasında sanki bir dostluk anlaşması yapılmış gibi gözüktüğünü söyleyerek esprili yorumlarda bulundu.

Öte yandan Yenikent Mahallesi sakinleri sitelerden kedilerin kovalanması nedeniyle bölgede neredeyse kedi büyüklüğüne ulaşan lağım farelerinin arttığını belirterek, yetkililerden konuyla ilgili bir an önce önlem alınmasını istedi.