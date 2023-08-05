Yüksek sıcaklıklar, susuzluk ve sineklerle boğuşan sokak hayvanları, sokaklarda barınaklardan çok daha acımasız bir ortamla karşı karşıya kalırken Yozgatlı vatandaşlardan uzanan yardım elini bekliyor.

Beton yüzeylerde yansıyan güneş ısıları, aşırı sıcak havalarda hayvanların susuz kalması ve sağlık sorunları yaşamasına neden olurken sokak hayvanları gönüllüleri ise vatandaşların duyarlı olması gerektiğini belirtiyor.

Sıcak havaların sokak hayvanlarına yaşattığı zorlu dönemlerde sokak hayvanları gönüllüleri, “Onlara yardım eli uzatmak insanlık görevimizdir” dedi.

“DAYANIŞMA İÇİNDE OLMALIYIZ”

Aşırı sıcak giden havalardan dolayı zorlanan hayvanlarına yardım eli uzanmasını dileyen bir sokak hayvanları gönüllüsü, “Ev ve işyerlerimizin önüne, parklara ve sokaklara bırakacağımız bir kap su ve mama, açlık ve susuzlukla mücadele eden hayvanlara büyük destek olacaktır. Bu mücadelede yerel yönetimlerin de daha duyarlı olması gerekmektedir. Sokak hayvanlarını esas alarak, güvenli barınma alanları, geçici bakım evleri oluşturulmalı ve veteriner sağlık hizmetlerine destek sağlanmalıdır. Toplum olarak, sokak hayvanlarının yaşamlarını sürdürebilmeleri için dayanışma içinde olmalıyız. Bir kap su, bir kap mama, sıcak havalarda barınabilecekleri gölgeli alanlar ve sevgi dolu bir bakım, hayatta kalma sürelerini artıracaktır” ifadelerini kullandı.

“KÜÇÜK DOKUNUŞ HAYAT KURTARIR”

“Unutmayalım ki, onlar da bizim can dostlarımızdır” diyerek vatandaşların duyarlı olmasını gerektiğini bildiren gönüllü, “Sıcak havalarda sokak hayvanlarını unutmamak ve onlara yardım etmek, sevgi ve merhametin en güzel göstergesidir. Birlikte hareket ederek, onların zorlu yaşam mücadelesine destek olabilir ve hayatlarını bir nebze de olsa kolaylaştırabiliriz. Küçük bir dokunuşla bir hayatı kurtarabilir ve onların bir bakışla gülümseyebiliriz. Unutmayalım ki, onlar da bizim can dostlarımızdır. Hak ettikleri sevgi ve ilgiyi fazlasıyla hak ediyorlar” şeklinde konuştu. Melike Aslı Arslan