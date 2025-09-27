Mersin’de sokak düğününde silah sesleri bir can aldı. Çatıda düğünü izleyen 20 yaşındaki Yakup Sarıca vurularak yaşamını yitirdi.

Mersin’de düzenlenen bir sokak düğününde açılan tabanca ateşi, 20 yaşındaki Yakup Sarıca’nın hayatına mal oldu. Acı olay, Akdeniz ilçesi Şevket Sümer Mahallesi 5977’nci Sokak’ta gerçekleşti.

Düğünü izlemek için evinin çatısına çıkan Yakup Sarıca, düğün sırasında anında kimliği belirsiz bir kişinin silahla ateş açmasının ardından göğüs ve sırtından yaralandı. Kanlar içinde yere yığılan Sarıca, yakınları tarafından hızla Mersin Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Sağlık ekiplerinin bütün müdahalelerine rağmen genç adamın hayatı kurtarılamadı.

Olaydan sonra bölgeye sevk edilen polis ekipleri, silahı ateşleyen kişiyi tespit edebilmek için geniş çaplı soruşturma sürdürdü.

Olay yeri incelemesinden sonra başlatılan çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Genç yaşta hayatını kaybeden Sarıca’nın cenazesi, yapılan otopsi işlemlerinden sonra ailesine teslim edildi. Sarıca, gözyaşları arasında Güneykent Mezarlığı’nda toprağa verildi.