İstanbul’un Esenyurt ilçesinde gece saatlerinde yaşanan silahlı kavga, mahalle sakinlerini sokağa döktü. Bir araç içerisinde başlayan tartışmanın büyümesi sonucu taraflardan biri, tartıştığı kişiye silahla ateş açtı. Vücuduna isabet eden kurşunlarla yere düşen yaralı şahıs, saldırganların uzaklaştığı sırada "Ölmedim lan, ölmedim!" diyerek tepki gösterdi. O anlar çevredeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay, 17 Temmuz 2025 Perşembe günü saat 02.30 sıralarında Süleymaniye Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, alkollü oldukları belirtilen kişiler arasında park halindeki bir araçta başlayan sözlü tartışma kısa sürede dışarı taştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle birlikte taraflardan biri, yanında bulunan silahını çıkararak üç el ateş etti. Kurşunların hedefi olan şahıs yere yığıldı.

Saldırganlar hızla olay yerinden araçla uzaklaşırken, yaralanan kişi kısa bir süre sonra ayağa kalkarak sokakta yürümeye başladı. Acı içinde bağıran adam, "Ölmedim lan, ölmedim!" sözleriyle saldırganlara seslenmeye devam etti. Yaşananlar çevredeki güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Mahalle sakinlerinden biri, yaşanan olaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Gece saatlerinde önce bağırışlar duyduk. Ardından peş peşe silah sesleri geldi. Daha sonra bir adamın 'Ölmedim lan' diye bağırdığını duyduk. Bu sokakta benzer olaylar daha önce de yaşandı. Artık önlem alınmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Polis ekipleri, silahlı saldırıya karışan şahısların kimliğini belirlemek ve yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.