Üniversite öğrencisi genç, halı sahada birden rahatsızlanmasından sonra kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Gencin cenazesi, memleketi Amasya’nın Merzifon ilçesinde toprağa verildi.

Ordu Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü 1. sınıf öğrencisi Mert Erkek (21), akşam saatlerinde arkadaşlarıyla halı sahada futbol oynarken aniden rahatsızlandı. Gencin rahatsızlığının devam etmesi üzerine adrese acil sağlık ekipleri sevk edildi. Mert Erkek, ekiplerin ilk müdahalesi sonrası ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen genç, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Gencin cenazesi memleketi Amasya’nın Merzifon ilçesine bağlı Muşruf köyünde kılınan cenaze namazının ardından defnedildi. Cenaze törenine katılan Amasya Valisi Önder Bakan, aileye başsağlığı diledi.