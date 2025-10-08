Nissibi Köprüsü civarında vatandaşlar tarafından bir erkek cesedi yakalandı. İlk belirlemelere göre cesedin, 40-45 yaşları arasında olduğu biliniyor

Adıyaman’da, Kahta ilçesi sınırlarında bulunan Nissibi Köprüsü yakınlarında sabah saatlerinde vatandaşlar tarafından bir erkek cesedi bulundu.

Alınan bilgilere göre, 40 ila 45 yaşları arasında olduğu tahmin edilen erkek şahsın cansız bedeni, köprü çevresinde su kenarında fark edildi. Durumu fark eden vatandaşlar, jandarma ekiplerine haber verdi.

İhbar edilmesi üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekiplerince cesette ve çevrede incelemeler yapıldı. Suda boğulduğu belirlenen erkek cesedinin kimliği tespit edilemedi. Ceset incelenmek üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Cesedin kime ait olduğu otopsinin ardından belirlenecek.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.