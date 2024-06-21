Karıştığı ölümlü kazanın ardından Annesi Eylem Tok ile ABD'ye kaçan Timur Cihantimur'un yargılanmasında 2'nci duruşma görüldü. Timur Cihantimur'un cezaevinde intihar ettiği öne sürüldü.

İstanbul Eyüpsultan'da 1 Mart tarihinde meydana gelen ölümlü kazaya karışan Timur Cihantimur ve annesi Eylem Tok'un yargılanmasında ikinci duruşma gerçekleşti. Timur Cihantimur'un cezaevinde intihar ettiği iddiaları gündeme geldi.

Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan 16 yaşındaki Timur Cihantimur, kazadan 106 gün sonra ABD'de annesiyle birlikte tutuklanmıştı. Duruşmayı takip eden gazeteci Emrullah Erdinç, mahkeme sürecinde yaşanan önemli gelişmeleri kamuoyuyla paylaştı.

Timur Cihantimur'un avukatı, mahkeme hakimine hitaben, "Bu genç adamı serbest bırakmanızı rica ediyorum. Kefaletle serbest bırakılması için yalvarıyorum, kaçmayacağının garantisini veriyoruz," dedi.

ABD ADALET BAKANLIĞI'NDAN UYARI: "KAÇIRILABİLİR"

ABD Adalet Bakanlığı tarafından atanan avukat ise, "Bu kişiler kaçma eğilimindedir. Daha önce annesiyle kaçtı. Şimdi babası çok güçlü ve zengin. Babası, sahip olduğu bu parayla onu çok rahat kaçırabilir," diyerek, Cihantimur'un avukatının savunmasına karşı çıktı.

Cihantimur'un avukatı, müvekkilinin cezaevi koşullarının kötü olduğunu belirterek, "Genç adam üç gündür tecrit altında tutuluyor. İntihara teşebbüs etti. Kendisine zarar vermemesi için izole biçimde yalnız ve çıplak tutuldu. İlaçlarını alamıyor ve verilen ilaçlar alerji yaptı, durumu iyi değil," diye konuştu.

Avukat, cezaevi koşullarının kötü olması nedeniyle şiddet ve intihar olaylarından kaynaklı cezaevi hakkında işlem başlatılmasını talep etti. Mahkeme Başkanı, bu talebi yerinde bularak tutukevine ilişkin bir soruşturma başlatılacağını duyurdu.