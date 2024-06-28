Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın görevden affını istediği iddiaları gündeme bomba gibi düştü.

İddialara göre, Bakan Koca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı arayarak affını talep etti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu talebi kabul ettiği öne sürüldü.

Gazeteci İsmail Saymaz, bu iddiaları Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya sordu. Saymaz, "Affınızı istemişsiniz, doğru mu?" şeklinde bir soru yöneltti. Bakan Koca ise şu yanıtı verdi:

"Hayatın her hali olabilir, biliyorsunuz. Önemli olan, millete ve devlete hizmet etmek. Her pozisyonda."

Bakan Koca, "Bugün Cumhurbaşkanı ile görüşmüşsünüz" sorusuna ise, "Biz her zaman görüşüyoruz" cevabını verdi.