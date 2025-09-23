İstanbul’da sosyal medya üzerinden yayınlanan “Soğuk Savaş” programında, Hadis-i Şerif üzerinden Hz. Peygamber ile ilgili halkı kışkırtıcı ve nefret söylemine yönlendirdiği iddia edilen paylaşımlar tartışmalara neden oldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, programın sunucusu Boğaç Soydemir ve konuk Enes Akgündüz, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

Başsavcılık, ismi geçen programda “İçki tüm kötülüklerin anasıdır” Hadis-i Şerif’i üzerinden yapılan yorumların, Peygamber Efendimiz’i hedef alacak şekilde halkı kin ve düşmanlığa yönlendirdiğini tespit etti. Bu gelişmenin ardından, “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçlamasıyla re’sen soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında programı sunan Boğaç Soydemir ve konuk olan Enes Akgündüz gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler Soydemir ve Akgündüz, Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Burada Savcılığa ifade veren şüpheliler, daha sonra çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe 'basın ve yayın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçundan tutuklandı.