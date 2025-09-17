Özellikle Karadeniz kıyılarında sel riski var. Bazı illerde ise kar bekleniyor.

Meteoroloji raporlarına göre Balkanlar üzerinden gelecek soğuk hava, Türkiye genelinde sıcaklıkları düşürecek.

Erzurum ve Artvin gibi bazı yüksek kentler sezonun ilk karına merhaba diyecek. Karadeniz'e yoğun yağış gelecek. İstanbul'daysa sıcaklık yirmi derecenin altında hissedilecek.

Soğuk hava sisteminin özellikle Karadeniz kıyılarına sağanak yağmur getirmesi ön görülüyor. Uzmanlar derelerin taşabileceğini belirtip, sel ve su baskını riskine karşı uyarıyor.

Hava sıcaklıkların cumartesi gününden itibaren Eylül ayı ortalamalarına yükselmesi bekleniyor.

Yozgat’ta Bu Hafta Hava Nasıl Olacak?

Yozgat ve ilçelerinde bu hafta hava sıcaklıkları dalgalı seyredecek. Hafta ortasında serinleyen hava, hafta başına doğru yeniden yükselecek.

Bugün şehir genelinde güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklık gündüz 25 dereceye, gece ise 9 dereceye kadar düşecek.

Perşembe günü hava belirgin şekilde serinleyecek. En yüksek sıcaklık 20 derece, en düşük sıcaklık ise 6 derece olacak.

Cuma günü serin hava devam edecek. Gündüz sıcaklığı 16 derece, gece sıcaklığı 6 derece seviyelerinde kalacak.

Cumartesi günü parçalı bulutlu ve güneşli bir gökyüzü hakim olacak. Hava sıcaklığı 16 derece, gece ise 6 derece civarında seyredecek.

Pazar günü tekrar güneş yüzünü gösterecek. Gündüz sıcaklığı 20 dereceye, gece sıcaklığı 8 dereceye kadar çıkacak.

Haftanın başlangıcında hava ısınmaya başlayacak. Pazartesi günü sıcaklık gündüz 25 dereceye, gece 7 dereceye kadar inecek.

Salı günü ise Yozgat adeta yazı hatırlatacak. Hava güneşli olacak ve sıcaklık gündüz 28 derece, gece 7 derece olarak ölçülecek.

Uzmanlar Uyarıyor

Uzmanlar, hafta ortasında yaşanacak soğuk havaya karşı özellikle sabah ve akşam saatlerinde dikkatli olunması gerektiğini vurgularken, pazartesi ve salı günleri için daha yazlık kıyafetlerin uygun olacağına dikkat çekiyor.