Uzmanlar, kavurucu sıcaklarda serinlemek amaçlı vücuda uygulanan soğuk veya buzlu suların vücut ısısını düşürmediğini, sinirlere zarar verebileceğini söyledi.

Sivas Medicana Hastanesi Kardiyoloji uzmanı Dr. İsmail Erdoğu, serinlemek için vücuda uygulanan soğuk veya buzlu suyun vücut ısımızı düşürmediğini ama bazı sinirlerde değişimlere neden olduğunu belirterek, “Aşırı sıcaklarda insanlar korunmak için bir takım yöntemler deniyorlar. Bunlardan bir tanesi de soğuk suya girmek, başını buzlu suya sokmak gibi yöntemler yapılıyor. Ortam sıcaklığı aşırı yükseldiğinde vücuda aşırı soğuk veya buzlu bir dökerseniz bu durum vücudun ısı dengesinde bir bozulmaya sebebiyet verebilir. Soğuk su vücut ısımızı düşürmez ama bazı sinirlerde değişimlere neden olur. Tansiyon düşmesi, nabzın düşmesi veya baygınlık gibi etkilere sebebiyet verebilir. Dolayısıyla sıcaktan korunmanın en iyi yolu aşırı sıcak saatlerde dışarda olmamak, giyilen kıyafetlerin sıcaklığa göre ayarlanması, şapka gibi kıyafetlerin kullanılması ve suya temas edilecek bir noktaysa suya alışa alışa girmekte fayda var” dedi.

“BAZI SİNİRLERDE DEĞİŞİMLERE NEDEN OLUR”

Kavurucu sıcaklardan korunmanın en iyi yolunun dışarı çıkmamak olduğunu belirten Kardiyoloji uzmanı Dr. İsmail Erdoğu, “Sıcak havalar özellikle kıyı kesimlerde mevsim normallerinin üzerine doğru çıkmaya başlayacak. Güneş ışınlarının faydalı olduğunu söylemiştik ama aşırı sıcaklarda direk güneş ışınlarının altında olmak, kalp hastaları, şeker hastaları, tansiyon hastaları ve kan sulandıran hastalar için tehlikeli olabilir. Saat 11.00 ile 15.00 arasında çok dışarı da olmamak gerekiyor. O saatlerde ki güneş cildimiz için kanserojen olabilir, tansiyonda ki değişikliklere veya tansiyonun düşmesine, yükselmesine neden olabilir. Aşırı sıcaklarda insanlar korunmak için bir takım yöntemler deniyorlar. Bunlardan bir tanesi de soğuk suya girmek, başını buzlu suya sokmak gibi yöntemler yapılıyor. Ortam sıcaklığı aşırı yükseldiğinde vücuda aşırı soğuk veya buzlu bir dökerseniz bu durum vücudun ısı dengesinde bir bozulmaya sebebiyet verebilir. Soğuk su vücut ısımızı düşürmez ama bazı sinirlerde değişimlere neden olur. Tansiyon düşmesi, nabzın düşmesi veya baygınlık gibi etkilere sebebiyet verebilir. Dolayısıyla sıcaktan korunmanın en iyi yolu aşırı sıcak saatlerde dışarda olmamak, giyilen kıyafetlerin sıcaklığa göre ayarlanması, şapka gibi kıyafetlerin kullanılması ve suya temas edilecek bir noktaysa suya alışa alışa girmekte fayda var. Güneş ışınları cilde direk temas ediyorsa güneş yanıklarına, ciltte lekelenmelere sebebiyet verebilir ve öncesinde mutlaka güneş kremini kullanmak gerekiyor. Güneşin zararlı etkileri gölgelik alanlarda da insana temas eder. Güneş kremini dışarı çıkmadan sürmekte fayda var” şeklinde konuştu. İHA/ Haber Merkezi