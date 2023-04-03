AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Erva Kevser Yurtlu önderliğinde sürdürülen çalışma ile hanelere hem iftar yemeği ikramları yapılıyor hem de hanelere misafir olunuyor.

İl Kadın Kolları Başkanı Erva Kevser Yurtlu tarafından yapılan açıklamada ise, “Gönül sofralarımızla hane hane ziyaretlerimiz sürüyor. AK Parti Yozgat teşkilatımız ile birlikte mahalle mahalle hanelere misafir olup iftar yemeği ikramlarımızı gerçekleştirdik ve birlikte iftar yaptık. Ramazan'ın sevincini ve bereketini paylaşmaya devam ediyoruz. Samimiyetle yürüttüğümüz çalışmalarımız sürecek. Var gücümüzle durmak yok çalışmaya devam. Mübarek Ramazan ayının, İslam âlemine ve ülkemize barış, huzur ve bereket getirmesini temenni ederiz” ifadelerini kullandı. Haber Merkezi