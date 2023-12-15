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Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, ehliyetine el konulan bireyler için umut verici bir adım attı. Sarıgül, TBMM Başkanlığı'na sunduğu kanun teklifiyle, ehliyetine el konulan ancak ciddi suçlardan mahkum olmayan bireyler için bir defaya mahsus ehliyet affını öngörüyor.

Teklifin amacı, insan canına kastetmeyen, yaralamayan ve madde bağımlılığı bulunmayan bireylerin haklarını korumak ve bir defaya mahsus affedilerek topluma yeniden kazandırılmasını sağlamak olarak belirlendi. Sarıgül, özellikle şoförlük mesleğiyle geçimini sağlayanların iş hayatlarına geri dönmelerini kolaylaştırmayı hedefliyor.

Milletvekili, teklifin ekonomik sıkıntı içinde olan vatandaşların yaşam koşullarını iyileştirmeyi ve iş hayatlarına geri dönmelerini desteklemeyi amaçladığını vurguladı. Adaletin ve insani koşulların gözetildiği bu düzenleme, ehliyetini kaybeden bireylerin ekonomik rahatlama ve iş hayatlarına tekrar adapte olma süreçlerine katkı sağlayabilecek önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Sarıgül, uzun süredir beklenen bu affın, desteklenmesi durumunda ehliyetini kaybeden bireylerin yaşamlarını iyileştirmesine yardımcı olacağına inanıyor. Teklifin yasalaşması halinde, ehliyet affı, toplumda adalet duygusunu pekiştirecek ve ekonomik açıdan zor durumda olan vatandaşlara umut olacaktır.