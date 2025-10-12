Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri değerlendirilen bir kişi yaşamını yitirirken, eşi ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı

Aydın’ın Nazilli ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazı can aldı. Kırsal Kavacık Mahallesi’nde sabah saatlerinde gerçekleşen olayda, aynı evde yaşayan çiftin sobadan sızan gazdan zehirlendiği öğrenildi. Talihsiz olayda 62 yaşındaki Ertuğrul Salman hayatını kaybederken, eşi ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Acı olay, sabah saatlerinde kırsal Kavacık Mahallesi'nde gerçekleşti. Alınan bilgiye göre, yayladaki bağ evlerine giden Salman ailesinden haber alamayan yakınları eve geldi. Ertuğrul Salman (62) ve eşi Z.S.'yi (54) baygın halde bulan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri Ertuğrul Salman ve eşine ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan Ertuğrul Salman doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilen Z.S. ise ambulansla İzmir'e sevk edildi. Ekiplerin evde yaptıkları incelemede ise ailenin sobadan zehirlenmiş olabileceği ihtimali üzerinde durulduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.